"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 января, 13:02

Росздравнадзор начал проверку после обращения 170 нуждающихся в гемодиализе кировчан

<p>Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Росздравнадзор начал проверку после коллективного обращения 170 нуждающихся в гемодиализе пациентов из Кировской области, сообщается в телеграм-канале ведомства. По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Кировской области проверит информацию, изложенную в коллективном обращении пациентов региона, нуждающихся в заместительной почечной терапии (гемодиализе)", — сказано в сообщении.

Центр гемодиализа в Орле закрывают из-за жалобы жильцов элитной многоэтажки

Центр гемодиализа в Орле закрывают из-за жалобы жильцов элитной многоэтажки

А ранее Депздрав Москвы опроверг данные о пропаже из аптек препарата для лечения болезни Паркинсона. Оказалось, что в столице имеется запас "Акинетона" на четыре месяца.

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров