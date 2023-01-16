Росздравнадзор начал проверку после обращения 170 нуждающихся в гемодиализе кировчан

Росздравнадзор начал проверку после коллективного обращения 170 нуждающихся в гемодиализе пациентов из Кировской области, сообщается в телеграм-канале ведомства. По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Кировской области проверит информацию, изложенную в коллективном обращении пациентов региона, нуждающихся в заместительной почечной терапии (гемодиализе)", — сказано в сообщении.