Росздравнадзор начал проверку после обращения 170 нуждающихся в гемодиализе кировчан
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Росздравнадзор начал проверку после коллективного обращения 170 нуждающихся в гемодиализе пациентов из Кировской области, сообщается в телеграм-канале ведомства. По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Кировской области проверит информацию, изложенную в коллективном обращении пациентов региона, нуждающихся в заместительной почечной терапии (гемодиализе)", — сказано в сообщении.
А ранее Депздрав Москвы опроверг данные о пропаже из аптек препарата для лечения болезни Паркинсона. Оказалось, что в столице имеется запас "Акинетона" на четыре месяца.
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