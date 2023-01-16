"Иллюзия доброжелательности": Эксперт объяснил мотив европейцев, митингующих в поддержку России

Участившиеся митинги в западных странах в поддержку России — лишь иллюзия доброжелательности. Как рассказал в беседе с Лайфом директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов, желающих добра россиянам в этих государствах нет и не будет.

"Это (митинги в поддержку РФ на Западе. — Прим.Лайфа) иллюзии, в которых мы пребываем периодически, когда пытаемся в европейских людях найти некое доброжелательство только потому, что их образ мысли выбивается из идиотической повестки сегодняшнего дня. Нет там никаких доброжелателей и не будет никогда", — объяснил Мартынов.

Как продолжил эксперт, предполагать, что все граждане привержены подобному мнению о России, — неверно. Так, просвещённая Европа, более интеллектуальная, пребывает в некоем замешательстве по поводу той "навязанной псевдоглобалистской повестки, которая сегодня накрывает всю Европу". Например, русофобии, отказа от российских энергоресурсов вопреки здравому смыслу и от всего русского.

"Всё чаще раздаются голоса здравого смысла, несмотря на довольно жёсткие репрессивные инструменты по подавлению такого здравомыслия в европейском публичном пространстве. Это указывает на то, что существующее положение вещей не устраивает большинство граждан и элит. Они не видят из этого выхода, но главное, и не берут на себя ответственность по выходу из сложившейся ситуации", — подчеркнул эксперт.

Собеседник Лайфа считает, что, несмотря на некоторые положительные качества, присущие западным элитам, добра они желают не россиянам, а только себе. Русский народ склонен видеть в людях только хорошее, но там всего этого искать нет смысла, так как это "троцкистская левацкая глобалистская тусовка, которая со свойственной всем троцкистам безапелляционностью строит мировую революцию", резюмировал он.