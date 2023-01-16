"Руки прочь от России": Немцы вышли на митинг против Запада с флагами ДНР
Welt: Немцы принесли флаг ДНР на митинг в Берлине против Запада
Жители Германии принесли флаг ДНР на митинг в Берлине против Запада. Обложка © Twitter / anonymous9775
В Берлине сотни людей вышли на митинг против антироссийской политики, взяв с собой флаги Донецкой Народной Республики. Как пишет Welt, при этом люди требовали, чтобы правительство их страны "убрало руки от России".
Жители Германии вышли на митинг в Берлине против Запада. Обложка © Twitter / jfda_ev
Как сообщает агентство, жители Германии вышли на традиционный митинг, посвящённый лидерам социалистического движения Розе Люксембург и Карлу Либкнехту. Во время шествия одни граждане кричали антизападные лозунги, а другие развернули флаги Донецкой Народной Республики и требовали "убрать руки от России".
"За Донбасс! Расплющите Запад", — кричали митингующие.
Ранее в Вене несколько сотен человек устроили протесты, требуя от власти Австрии изменить решение о введении санкций против России. Митингующие недовольны ростом цен, высокими налогами и наплывом беженцев. Они связывают всё это с поддержкой Украины.