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16 января, 08:03

"Руки прочь от России": Немцы вышли на митинг против Запада с флагами ДНР

Welt: Немцы принесли флаг ДНР на митинг в Берлине против Запада

<p>Жители Германии принесли флаг ДНР на митинг в Берлине против Запада. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/anonymous9775/status/1614712695642628096?" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anonymous9775</a></p>

Жители Германии принесли флаг ДНР на митинг в Берлине против Запада. Обложка © Twitter / anonymous9775

В Берлине сотни людей вышли на митинг против антироссийской политики, взяв с собой флаги Донецкой Народной Республики. Как пишет Welt, при этом люди требовали, чтобы правительство их страны "убрало руки от России".

Жители Германии вышли на митинг в Берлине против Запада. Обложка © Twitter / jfda_ev

Как сообщает агентство, жители Германии вышли на традиционный митинг, посвящённый лидерам социалистического движения Розе Люксембург и Карлу Либкнехту. Во время шествия одни граждане кричали антизападные лозунги, а другие развернули флаги Донецкой Народной Республики и требовали "убрать руки от России".

"За Донбасс! Расплющите Запад", — кричали митингующие.

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Ранее в Вене несколько сотен человек устроили протесты, требуя от власти Австрии изменить решение о введении санкций против России. Митингующие недовольны ростом цен, высокими налогами и наплывом беженцев. Они связывают всё это с поддержкой Украины.

Оксана Попова

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