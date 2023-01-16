Президент Филиппин заявил, что не игнорировал просьбы Киева о переговорах с Зеленским

Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший прокомментировал жалобы украинской стороны о том, что якобы игнорировал запросы на беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По его словам, несколько месяцев назад действительно был разговор о возможной беседе политиков, однако он не предполагал ничего конкретного.

"Поэтому мы были удивлены, когда [украинский] дипломат сказал, что мы не отвечаем. Мы ответили, но пока не запланировали [беседу]", — приводит его слова ABS-CBN Corporation.

Глава государства отметил, что у него нет никаких проблем с Зеленским, а также выразил готовность Филиппин оказать помощь Киеву, если это будет необходимо. При этом он не стал отвечать на вопрос о поддержке мирного плана Украины, добавив, что в целом поддерживает "любые усилия к миру".

"Это не нам решать — эти детали. Если будут переговоры между Украиной и Россией, то им следует обсудить это. <...> Как они будут это делать, что они будут делать с территориями и так далее — это, несомненно, ясно двум странам", — подчеркнул Маркос-младший.