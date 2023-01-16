Мобилизованные, контрактники и добровольцы получат двойной стаж за участие в СВО

В двойном размере будет засчитываться страховой стаж мобилизованных россиян, контрактников и добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Это следует из постановления, утверждённого кабмином.

"Правительством утверждено постановление о расчёте страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев — период участия таких граждан в СВО будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере", — говорится в сообщении пресс-службы Правительства России.

Вместе с этим принятые меры поддержки затронули мобилизованных предпринимателей, которых освободили от статистической отчётности. Кроме того, полагается отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, увеличение сроков подачи налоговых деклараций и финансовых отчётов.