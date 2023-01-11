Суверенитет, демография и армия: Что обсуждал Путин на совещании с министрами Глава государства выделил шесть ключевых тем, которые необходимо решить в этом году, и планы повышения обороноспособности. 11 января, 17:00 Обложка © Kremlin.ru

Негативные сценарии, на которые рассчитывали наши противники, не оправдались, заявил президент России Владимир Путин в ходе первого в этом году совещания с членами правительства. Он обсудил с министрами планы по повышению обороноспособности страны и вопросы обеспечения вооружённых сил, участвующих в специальной военной операции. Также президент обозначил главные задачи 2023 года.

— Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства, — сказал Путин.

Развитие экономики, инфраструктуры, науки, образования, здравоохранения, повышение безопасности России преследуют главную цель — рост качества жизни граждан.

В стране создана система социальной поддержки семей с детьми, государство оказывает адресную поддержку наиболее уязвимым группам граждан, ежегодно пенсии и пособия увеличиваются темпами выше инфляции.

Президент выступает инициатором создания широкой сети социальной инфраструктуры для повышения качества жизни. Строятся современные поликлиники, новые школы, научные и образовательные центры, чтобы у граждан по всей стране были равные возможности для комфортной жизни и самореализации.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы

— Важно задать чёткие, понятные для граждан ориентиры развития новых регионов России, чтобы жители знали, что будет построено в их городах и посёлках, какие объекты и когда будут восстановлены, как вырастут доходы семей, какую помощь от государства они получат, как будут работать детские сады, школы, вузы, больницы и поликлиники, когда откроются предприятия, какую поддержку получат малый бизнес, предприниматели, как будет развиваться инфраструктура и транспорт, — отметил президент.

Экономика России показала большой запас прочности благодаря тому, что президенту удалось выстроить эффективную работу. Прошедший год был непростым, но он показал высокий запас прочности и устойчивость отечественной экономики. В целом ряде отраслей удалось добиться рекордных показателей, например в дорожном и жилищном строительстве, в железнодорожных перевозках. Полученные дополнительные доходы позволяют России решать все стоящие перед страной задачи, заниматься инфраструктурными проектами, обновлять гражданский флот, строить новые воздушные суда.

Испытания не стали причиной разобщения общества, а, наоборот, сплотили его. Это позволило России выстоять даже в условиях противостояния коллективному Западу и военной машине НАТО. Владимир Путин уверен, что все проблемы, связанные с обеспечением задействованных в СВО частей, будут решены, а задачи СВО успешно достигнуты. И это не затронет реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей. Благодаря многолетней эффективной политике президента у страны сформированы для этого все необходимые ресурсы.

Митинг-концерт в Москве в поддержку итогов референдумов о вхождении в состав РФ новых территорий. Фото © ТАСС / Владимир Рябчиков

— Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря, конечно, прежде всего гражданам России, их собранности, всей нашей собранности, готовности к вызовам, готовности к работе в сложных условиях. Но не в последнюю очередь это и результат работы правительства, — сказал Путин, добавив, что суверенитет не может быть частичным и в России будет продолжаться "независимое развитие вопреки любому внешнему давлению и угрозам".

Во время общения с министром промышленности Денисом Мантуровым президент отчитал последнего за невыполненные обязательства и отсутствие паспортов для заказа воздушных судов. Погружённость главы государства не позволяет выдавать за эффективность работы красивые цифры вместо реально ощутимых результатов. Путин требует реальных дел, корректирует сроки исполнения поручений, настаивает на ускорении реализации планов, добивается не абстрактных обещаний, а чётких обязательств.

Глава государства обозначил шесть ключевых задач, которые необходимо решить правительству в этом году: расширение внешнеэкономических связей и вывод взаимодействия с нашими ключевыми партнёрами на новый уровень; наращивание технологического суверенитета и развитие обрабатывающей промышленности; укрепление финансового суверенитета; развитие инфраструктуры и укрепление логистических связей между регионами; повышение уровня благосостояния граждан и снижение бедности; создание условий для высокого уровня жизни новых поколений и решение проблем демографии.

Авторы Дмитрий Шестопалов