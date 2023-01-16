Экстренные отключения света введены в ряде областей Украины, в том числе в Киевской

Экстренные отключения света объявлены в трёх украинских областях и подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Об этом сообщило издание Klymenko Time, ссылаясь на энергохолдинг ДТЭК.

"В Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской вводятся экстренные отключения электроэнергии", — указано в телеграм-канале. При этом не действуют графики стабилизационных отключений.

Ранее Лайф писал, что несколько взрывов прогремело в различных городах Украины. В частности, они были слышны в Киеве, Запорожье и Кривом Роге. Также сообщается о схожих ЧП в Николаевской, Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Аналогичная ситуация в Харькове.