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16 января, 07:22

Экстренные отключения света введены в ряде областей Украины, в том числе в Киевской

Экстренные отключения света объявлены в трёх украинских областях и подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Об этом сообщило издание Klymenko Time, ссылаясь на энергохолдинг ДТЭК.

"В Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской вводятся экстренные отключения электроэнергии", — указано в телеграм-канале. При этом не действуют графики стабилизационных отключений.

На Украине заявили о дефиците выработки электроэнергии

На Украине заявили о дефиците выработки электроэнергии

Ранее Лайф писал, что несколько взрывов прогремело в различных городах Украины. В частности, они были слышны в Киеве, Запорожье и Кривом Роге. Также сообщается о схожих ЧП в Николаевской, Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Аналогичная ситуация в Харькове.

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Getty Images / SOPA Images / LightRocket / Sergei Chuzavkov

Татьяна Миссуми

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