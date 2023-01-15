"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 января, 20:40

На Украине заявили о дефиците выработки электроэнергии

Глава YASNO ДТЭК Коваленко заявил о большом дефиците генерации энергии на Украине

В энергетической системе Украины наблюдается большой дефицит генерации энергии. Об этом сообщил гендиректор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

"Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Ряд ТЭС не работают из-за серьёзных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока ещё слишком рано. Как долго будут продолжаться ремонты, пока не известно", — написал он в соцсетях.

Как указал Коваленко, ситуация настолько серьёзная, что компания "Укрэнерго" существенно ограничила объёмы потребления по всей стране, в том числе в Киеве. Он также предупредил, что отключения света могут быть продолжительными.

На Украине мужчины нашли новые лазейки для бегства за рубеж

На Украине мужчины нашли новые лазейки для бегства за рубеж

Ранее Минобороны РФ заявило о нанесении 14 января ракетного удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В ведомстве добавили, что все назначенные объекты поражены, цель удара была достигнута.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров