На Украине заявили о дефиците выработки электроэнергии
Глава YASNO ДТЭК Коваленко заявил о большом дефиците генерации энергии на Украине
В энергетической системе Украины наблюдается большой дефицит генерации энергии. Об этом сообщил гендиректор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.
"Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Ряд ТЭС не работают из-за серьёзных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока ещё слишком рано. Как долго будут продолжаться ремонты, пока не известно", — написал он в соцсетях.
Как указал Коваленко, ситуация настолько серьёзная, что компания "Укрэнерго" существенно ограничила объёмы потребления по всей стране, в том числе в Киеве. Он также предупредил, что отключения света могут быть продолжительными.
Ранее Минобороны РФ заявило о нанесении 14 января ракетного удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В ведомстве добавили, что все назначенные объекты поражены, цель удара была достигнута.
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