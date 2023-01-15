На Украине заявили о дефиците выработки электроэнергии

В энергетической системе Украины наблюдается большой дефицит генерации энергии. Об этом сообщил гендиректор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

"Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Ряд ТЭС не работают из-за серьёзных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока ещё слишком рано. Как долго будут продолжаться ремонты, пока не известно", — написал он в соцсетях.

Как указал Коваленко, ситуация настолько серьёзная, что компания "Укрэнерго" существенно ограничила объёмы потребления по всей стране, в том числе в Киеве. Он также предупредил, что отключения света могут быть продолжительными.