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15 января, 20:23

Слуцкий: Запад не стремится к цели прекращения кровопролития на Украине

Слуцкий назвал недопустимыми компромиссы с Западом в ущерб интересам России

Отношения между РФ и Западом больше не будут прежними, Москва считает недопустимыми компромиссы с бывшими западными партнёрами в ущерб своим интересам. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, что нормализации отношений с РФ не будет даже после завершения конфликта на Украине.

"Что ж, сказано предельно откровенно: урегулирование и прекращение кровопролития — не та цель, к которой стремится коллективный Запад. Так, мол, задачи по ослаблению России не решатся, вот в чём дело. Нельзя не признать — как раньше и правда не будет! Никаких компромиссов с бывшими некогда западными партнёрами в ущерб интересам России больше мы не допустим!" — написал парламентарий в телеграм-канале.

По его словам, Россия достигнет всех поставленных целей спецоперации, защитит суверенитет и пойдёт своим путём. Как уточнил Слуцкий, призрачная поддержка и мнимая благосклонность Запада — та же мышеловка с бесплатным сыром или печеньками. Он также добавил, что всё, что сейчас происходит, — "это ломки несостоявшегося гегемона".

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Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что нормализации отношений Запада и России не произойдёт даже после окончания конфликта на Украине. Вместе с тем он подчеркнул, что Западу "не следует недооценивать Россию", так как у неё в распоряжении ещё находятся огромные ресурсы.

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Telegram / СЛУЦКИЙ

Иван Косицын

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