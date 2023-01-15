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15 января, 19:51

Консул назвал причину роста отказов россиянам во въезде в Мексику

Консул Трояновский: Россиянам отказывают во въезде в Мексику из-за нелегальной миграции

Мексика стала чаще отказывать гражданам России и ряда других государств во въезде в страну из-за роста потока нелегальной миграции в США, заявил заведующий консульским отделом Посольства РФ в республике Андрей Трояновский. При этом он уточнил, что дискриминации в отношении россиян нет.

"Действительно, мы наблюдаем некоторое увеличение отказов во въезде, но такое пристальное внимание к туристам из России и постсоветского пространства вызвано ростом потока нелегальных мигрантов из этих стран, которые используют Мексику в качестве транзитной зоны для дальнейшего въезда в США. Каких-либо признаков превышения полномочий со стороны миграционной службы или нарушения прав российских граждан мы не видим", — пояснил дипломат в беседе с ТАСС.

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Трояновский добавил, что безопасности россиян ничего не угрожает, так как всех находящихся в миграционном транзитном коридоре в ожидании вылета обеспечивают необходимым. Посольство получает из миграционной службы поименные списки всех, кому отказано во въезде, и держит ситуацию на контроле. Консул уточнил, что власти более тщательно подходят к проверке документов в свете увеличения потока российских граждан на север через Мексику.

Ранее ведущий Такер Карлсон и экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявили, что США угрожает война с Мексикой из-за ситуации на границе двух стран и задержания наркобарона Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу Мышь, что привело к перестрелкам.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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