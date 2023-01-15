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15 января, 19:36

Агент Миранчука назвал своеобразным футбол "Торино", за который играет футболист

Агент Миранчука Шпинёв заявил, что футболист находится на хорошем счету в "Торино"

<p>Алексей Миранчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / torinofc1906</p>

Алексей Миранчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / torinofc1906

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника "Торино" Алексея Миранчука, оценил выступление игрока в итальянском клубе. По его словам, самое главное сейчас, что футболист стабильно играет.

"Он на хорошем счету в клубе, у него прекрасные отношения с партнёрами. Да, у команды своеобразный футбол. Мало творчества, мало изысков, мало изюминок. Надеюсь, что во взаимодействии с Влашичем будет что-то получаться. Они очень близки по-футбольному, по мышлению, по ментальности", — рассказал Шпинёв в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Миранчук выступает за "Торино" на правах аренды с августа прошлого года. В этом сезоне россиянин провёл за итальянскую команду 13 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

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Иван Косицын

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