Агент Миранчука назвал своеобразным футбол "Торино", за который играет футболист
Агент Миранчука Шпинёв заявил, что футболист находится на хорошем счету в "Торино"
Алексей Миранчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / torinofc1906
Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника "Торино" Алексея Миранчука, оценил выступление игрока в итальянском клубе. По его словам, самое главное сейчас, что футболист стабильно играет.
"Он на хорошем счету в клубе, у него прекрасные отношения с партнёрами. Да, у команды своеобразный футбол. Мало творчества, мало изысков, мало изюминок. Надеюсь, что во взаимодействии с Влашичем будет что-то получаться. Они очень близки по-футбольному, по мышлению, по ментальности", — рассказал Шпинёв в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Миранчук выступает за "Торино" на правах аренды с августа прошлого года. В этом сезоне россиянин провёл за итальянскую команду 13 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.
Ранее экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв признался, что следит за полузащитником "Монако" Александром Головиным и очень рад его успехам. По его мнению, российский футболист вполне готов к переходу в "Реал" или "Барселону".