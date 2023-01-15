Лиза Арзамасова снялась со спектакля во МХАТе из-за проблем со здоровьем

Звезда "Папиных дочек" актриса Елизавета Арзамасова не вышла на сцену МХАТ имени Горького в эту субботу, 14 января. В пресс-службе театра сообщили, что причиной вынужденного отказа играть в спектакле "Золушка" стали проблемы со здоровьем артистки.

"Дорогие зрители, с сожалением сообщаем, что Елизавета Арзамасова по состоянию здоровья сегодня не сможет выступить в вечернем спектакле. Роль Золушки исполнит Карина Стрелкова", — говорится в сообщении театра в Telegram.