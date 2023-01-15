СК проверит видео с пытками российских военных в украинском плену

Следователи проверят оказавшиеся у омбудсмена Татьяны Москальковой видеозаписи с пытками российских военных в украинском плену. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"Следователи проверят информацию, переданную родственниками российских военнослужащих уполномоченному по правам человека в РФ Т. Н. Москальковой. На видеозаписях, присланных им с анонимных аккаунтов, неизвестные издеваются над солдатами, попавшими в плен, угрожая убийством в случае, если не получат выкуп", — информирует СКР.

В ведомстве намерены установить причастных к издевательствам над бойцами и дать их действиям правовую оценку в случае подтверждения подлинности опубликованных сведений.