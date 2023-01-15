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Опубликовано 15 января 2023, 18:50
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СК проверит видео с пытками российских военных в украинском плену

СКР проверит оказавшиеся у Москальковой видео с пытками российских военных в плену

Следователи проверят оказавшиеся у омбудсмена Татьяны Москальковой видеозаписи с пытками российских военных в украинском плену. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"Следователи проверят информацию, переданную родственниками российских военнослужащих уполномоченному по правам человека в РФ Т. Н. Москальковой. На видеозаписях, присланных им с анонимных аккаунтов, неизвестные издеваются над солдатами, попавшими в плен, угрожая убийством в случае, если не получат выкуп", — информирует СКР.

В ведомстве намерены установить причастных к издевательствам над бойцами и дать их действиям правовую оценку в случае подтверждения подлинности опубликованных сведений.

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Ранее Следственный комитет РФ сообщил о новых фактах издевательств над российскими пленными на Украине. Следователи зафиксировали показания военных, которые недавно вернулись на родину. Один из них в результате постоянных избиений в украинском плену лишился верхних передних зубов.

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t.me / mod_russia

Андрей Бражников
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