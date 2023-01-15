В Сочи спасатели нашли заблудившегося у Агурских водопадов туриста

В Сочи спасатели нашли заблудившегося туриста. 47-летний мужчина гулял в районе реки у Агурских водопадов, а как стемнело — не смог найти дорогу назад. Он не растерялся и позвонил в службу спасения, после чего к нему на помощь выехала бригада из пяти человек.

"14.01.23 в 18:37 на пульт ОД "Служба спасения города Сочи" поступил звонок от службы 112. <...> В 18:40 дежурная смена ПСО-1 в количестве пяти человек выехала в район поиска", — говорится в сообщении пресс-службы Службы спасения города Сочи.

Всё это время мужчина был со спасателями на связи, а уже в 20:16 его нашли и сопроводили до служебного автомобиля. Медицинская помощь ему не потребовалась.