Эрдоган заявил, что сохранил хорошие отношения с Путиным

Когда западные страны массово набросились на Россию, Анкара сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше", — сказал Эрдоган в ходе встречи с молодёжью в Мугле.

Президент Турции также напомнил о недавнем предложении Путина бесплатно отправить продовольствие нуждающимся странам. Эрдоган подчеркнул, что поддержал инициативу, предложив помочь с транспортировкой российского зерна в бедные страны в уже измельчённом виде.