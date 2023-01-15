МИД Молдавии объяснил страхом отказ присоединиться к санкциям против России

Молдавия приняла решение не присоединяться к санкциям Евросоюза против России и Белоруссии из соображений энергетической безопасности, заявил официальный представитель МИД страны Даниэл Водэ.

"Молдавия не присоединилась к санкциям против России и Республики Беларусь из-за рисков прекращения поставок российского газа и возможных в связи с этим последствий, которые могут негативно сказаться на экономике страны в целом", — сказал он в эфире радиостанции "Свободная Европа"*.

Он отметил, что в Кишинёве понимают причины антироссийских санкций. При этом Молдавия "на 60–80% соответствует декларациям и ограничительным мерам общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза".

Лайф писал, что президент Молдавии Майя Санду заявила о перспективах по вступлению страны в ЕС уже до конца этого десятилетия. По её словам, молдаване ощутят на себе преимущества евроинтеграции.