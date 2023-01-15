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15 января, 18:10

МИД Молдавии объяснил страхом отказ присоединиться к санкциям против России

В МИД Молдавии заявили, что не поддержали санкции против РФ из-за риска остаться без газа

Молдавия приняла решение не присоединяться к санкциям Евросоюза против России и Белоруссии из соображений энергетической безопасности, заявил официальный представитель МИД страны Даниэл Водэ.

"Молдавия не присоединилась к санкциям против России и Республики Беларусь из-за рисков прекращения поставок российского газа и возможных в связи с этим последствий, которые могут негативно сказаться на экономике страны в целом", сказал он в эфире радиостанции "Свободная Европа"*.

Он отметил, что в Кишинёве понимают причины антироссийских санкций. При этом Молдавия "на 60–80% соответствует декларациям и ограничительным мерам общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза".

Молдавский министр Спыну заявил о достижении независимости от российского газа

Молдавский министр Спыну заявил о достижении независимости от российского газа

Лайф писал, что президент Молдавии Майя Санду заявила о перспективах по вступлению страны в ЕС уже до конца этого десятилетия. По её словам, молдаване ощутят на себе преимущества евроинтеграции.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

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Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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