Пассажир самолёта авиакомпании Yeti Airlines пытался снять красивое видео посадки борта в аэропорту Покхары, но случайно запечатлел авиакатастрофу. Судя по ролику с телефона одного из погибших, трагедия развернулась за считаные секунды.

На нём видно, как пассажиры беззаботно разговаривают и смеются за кадром. Тем временем мужчина снимает приближающуюся землю на камеру телефона. Затем из-за резкого толчка смартфон падает из рук пассажира. Далее камера снимает поистине ужасающее пламя и обломки. Звуков больше не слышно, кроме треска.