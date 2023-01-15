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15 января, 18:31

Из веселья в ужасающее пламя: Появилось видео крушения самолёта в Непале с телефона пассажира

Пассажир самолёта в Непале пытался снять красивое видео посадки, но запечатлел авиакатастрофу

Пассажир самолёта авиакомпании Yeti Airlines пытался снять красивое видео посадки борта в аэропорту Покхары, но случайно запечатлел авиакатастрофу. Судя по ролику с телефона одного из погибших, трагедия развернулась за считаные секунды.

Крушение самолёта авиакомпании Yeti Airlines в Непале с телефона пассажира. Видео © Twitter / Agniba

На нём видно, как пассажиры беззаботно разговаривают и смеются за кадром. Тем временем мужчина снимает приближающуюся землю на камеру телефона. Затем из-за резкого толчка смартфон падает из рук пассажира. Далее камера снимает поистине ужасающее пламя и обломки. Звуков больше не слышно, кроме треска.

Напомним, сегодня в Непале разбился летевший в Покхару из Катманду самолёт. На борту было 72 человека, в том числе четверо россиян. Одна из них — тревел-блогер из Москвы — была беременна, остальные трое россиян были членами одной семьи. Власти сообщали, что двое непальцев каким-то чудом выжили, но позже выяснилось, что чуда не произошло.

Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Непале россиян

Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Непале россиян

Обложка ©

Twitter / Agniba

Андрей Бражников

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