Один человек убит и четверо ранены при стрельбе у ночного клуба в Техасе
ABC News: Один человек погиб, четверо ранены при стрельбе у ночного клуба в Техасе
В результате перестрелки у ночного клуба в Хьюстоне, штат Техас, погиб один посетитель заведения, ещё четверо получили ранения. Об этом сообщает телеканал ABC News.
"Один человек убит, четверо ранены после того, как вооружённые нападавшие открыли огонь из автомобиля по посетителям ночного клуба в Хьюстоне", — уточнили в полиции.
Трагедия случилась в ночь на 15 января. По данным телеканала, преступников пока не задержали. Полицейские заявили, что неизвестные выпустили до 50 пуль по стоявшим на парковке ночного клуба гостям.
Ранее Лайф сообщал, что неизвестные открыли стрельбу в центре Лондона, ранив трёх женщин и семилетнюю девочку. Мотивы преступников пока непонятны, в настоящее время правоохранители ведут их розыск.
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