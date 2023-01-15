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15 января, 19:00

Минобороны показало на видео причину господства ВКС России в небе над зоной СВО

МО РФ: Самолёты А-50У помогли обнаружить большинство из уничтоженных истребителей ВСУ

Самолёты А-50 помогли найти большинство из уничтоженных украинских истребителей, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что именно они обеспечивают господство российских ВКС в небе над зоной проведения СВО.

"А-50У обеспечивают господство российских ВКС в небе над зоной СВО. А-50У осуществляют разведку и боевое управление авиацией в зоне спецоперации. Благодаря русским "Аваксам" обнаружены большинство из уничтоженных украинских истребителей", — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Ещё один плюс — А-50У не имеют мёртвых зон и способны обнаруживать самолёты пятого поколения, так как обладают мощной радиолокационной станцией с излучением, направленным в разные стороны.

Мобилизованные ударили по позициям ВСУ из обновлённых гаубиц "Мста"

Мобилизованные ударили по позициям ВСУ из обновлённых гаубиц "Мста"

А ранее в Минобороны показывали кадры уничтожения огневых точек, бронетехники и вооружения ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. Вражеские цели были поражены с "ювелирной точностью".

Обложка ©

Wikipedia

Матвей Шандрыголов

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