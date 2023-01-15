Эрдоган анонсировал скорое воплощение спасительного плана Путина
Эрдоган: Турция согласна бесплатно поставлять зерно из РФ в бедные страны Африки
Анкара подтвердила планы бесплатно поставлять российскую сельхозпродукцию бедным странам Африки. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, это поможет сбалансировать текущую ситуацию с вывозом зерна с Украины.
Он напомнил, что сейчас на нуждающиеся в продовольствии африканские страны приходится всего 14% от общего объёма экспорта. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин предложил бесплатно отдать им российское зерно.
"Нашей целью являются переработка российского зерна, которое бедным странам предложил направлять Путин, и его поставки нуждающимся государствам Африки. К настоящему времени 44% сельхозпродукции было отправлено в Европу и 14% — в Африку. Мы дадим свой ответ, сбалансировав ситуацию поставками бедным африканским странам", — сказал Эрдоган телеканалу ТРТ.
Ранее турецкий лидер заявил, что сохранил хорошие отношения с Путиным. Он напомнил, что, когда все начали нападать на Россию, Турция не сделала этого.
Kremlin.ru