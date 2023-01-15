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Регион
Опубликовано 15 января 2023, 22:13

Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия не выдали Турции около 130 террористов

Стокгольм и Хельсинки отказали Анкаре в выдаче 130 террористов, без этого одобрить членство стран в НАТО Турция не может. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы сказали Швеции и Финляндии: чтобы ваше членство в НАТО было одобрено, необходимо выдать нам около 130 террористов. К сожалению, этого сделано не было", — сказал турецкий лидер во время выступления в Мугле.

Также Эрдоган добавил, что официальный Стокгольм, в частности, отказал в экстрадиции журналиста Бюлента Кенеша, приговорённого в Турции к тюремному заключению.

В Швеции назвали невыполнимыми условия Турции для вступления в НАТО
В Швеции назвали невыполнимыми условия Турции для вступления в НАТО

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что выполнение Швецией обещаний, данных Анкаре по членству в НАТО, может занять несколько месяцев. А генсек альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что Турции уже пора ратифицировать заявку Швеции на вступление в военный блок, так как Стокгольм выполнил все заранее поставленные условия.

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Иван Косицын
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