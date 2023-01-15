Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия не выдали Турции около 130 террористов

Стокгольм и Хельсинки отказали Анкаре в выдаче 130 террористов, без этого одобрить членство стран в НАТО Турция не может. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы сказали Швеции и Финляндии: чтобы ваше членство в НАТО было одобрено, необходимо выдать нам около 130 террористов. К сожалению, этого сделано не было", — сказал турецкий лидер во время выступления в Мугле.

Также Эрдоган добавил, что официальный Стокгольм, в частности, отказал в экстрадиции журналиста Бюлента Кенеша, приговорённого в Турции к тюремному заключению.