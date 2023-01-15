"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 января, 20:04

Подразделения ВКС России прибывают в Белоруссию на совместные учения

Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии подразделений ВКС России на совместные учения

Подразделения ВКС России прибывают на аэродромы Белоруссии для участия в совместном лётно-тактическом учении ВС двух стран. Об этом сообщили в Минобороны республики.

"Для участия в совместном лётно-тактическом учении Вооружённых сил Беларуси и России на аэродромы Беларуси прибывают подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Три из четырёх учений ОДКБ в 2023 году пройдут в Белоруссии

Три из четырёх учений ОДКБ в 2023 году пройдут в Белоруссии

Ранее в Совбезе Белоруссии заявили о готовности к любым провокациям ВСУ. Первый заместитель госсекретаря ведомства Павел Муравейко отметил, что в республике держат порох сухим, а также имеют необходимый комплект сил и средств для реакции на агрессивность или террористические угрозы.

Обложка ©

Telegram-канал Минобороны России

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров