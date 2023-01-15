Подразделения ВКС России прибывают в Белоруссию на совместные учения

Подразделения ВКС России прибывают на аэродромы Белоруссии для участия в совместном лётно-тактическом учении ВС двух стран. Об этом сообщили в Минобороны республики.

"Для участия в совместном лётно-тактическом учении Вооружённых сил Беларуси и России на аэродромы Беларуси прибывают подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Три из четырёх учений ОДКБ в 2023 году пройдут в Белоруссии

Ранее в Совбезе Белоруссии заявили о готовности к любым провокациям ВСУ. Первый заместитель госсекретаря ведомства Павел Муравейко отметил, что в республике держат порох сухим, а также имеют необходимый комплект сил и средств для реакции на агрессивность или террористические угрозы.