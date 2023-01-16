Противоминный центр Камбоджи начал обучение украинских сапёров
Камбоджа приступила к обучению украинских военных разминированию
Украинские военные официально приступили к обучению в Камбоджийском центре противоминной деятельности. Специалисты королевства будут учить сапёров ВСУ разминированию, сообщает газета Khmer Times.
"Обучение будет сосредоточено на новейших технологиях и оборудовании для обезвреживания наземных мин, а также на очистке территорий", — заявил глава CMAC Хенг Ратану.
Специалисты Камбоджи будут учить 15 украинских солдат разминированию, а также правильному обращению с техникой. Обучение будет длиться неделю. Указано, что техническую поддержку в данном вопросе оказало правительство Японии.
Ранее сенатор-республиканец из штата Оклахома Натан Дам категорично выступил против обучения военнослужащих ВСУ на территории штата. Предполагалось, что именно там они будут проходить курсы по работе с системами ПВО Patriot. Дам заявил, что подал соответствующую резолюцию SCR2, чтобы отказать иностранным солдатам в визите.
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