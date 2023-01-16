Противоминный центр Камбоджи начал обучение украинских сапёров

Украинские военные официально приступили к обучению в Камбоджийском центре противоминной деятельности. Специалисты королевства будут учить сапёров ВСУ разминированию, сообщает газета Khmer Times.

"Обучение будет сосредоточено на новейших технологиях и оборудовании для обезвреживания наземных мин, а также на очистке территорий", — заявил глава CMAC Хенг Ратану.

Специалисты Камбоджи будут учить 15 украинских солдат разминированию, а также правильному обращению с техникой. Обучение будет длиться неделю. Указано, что техническую поддержку в данном вопросе оказало правительство Японии.