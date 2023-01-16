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16 января, 06:52

Мирзиёев уволил главу Ташкента за плохую подготовку города к зиме

Президент Узбекистана Мирзиёев уволил мэра Ташкента за плохую подготовку к зиме

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев снял с должности хокима (главу) Ташкента Джахонгира Артыкходжаева. Причиной послужила плохая подготовка города к зиме, рассказал пресс-секретарь Мирзиёева Шерзод Асадов.

"Президент Шавкат Мирзиёев в ходе расширенного совещания, посвящённого обеспечению населения энергоресурсами, уволил с занимаемой должности хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева за недостатки в подготовке городского хозяйства к работе в зимних условиях", — пояснил Асадов.

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Ранее Лайф рассказывал, что "суровая" Снегурочка из Нижневартовска лишила работы чиновника, отвечавшего за ледовый городок. Он должен был контролировать ход работ, однако в итоге подрядчик не смог сдать объект в срок. Кроме того, жители остались недовольными, а сам городок попал из-за низкого качества фигур во многие федеральные СМИ.

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t.me / Prezident matbuot kotibi | Sherzod Asadov

Оксана Попова

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