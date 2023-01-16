Пролив Босфор закрыли для прохода судов из-за севшего на мель сухогруза с Украины
Севший на мель сухогруз МКК-1. Обложка © Twitter / kiyiemniyet
В Босфоре сел на мель 142-метровый сухогруз, следовавший в Стамбул с Украины, из-за чего пришлось закрыть пролив, сообщило Главное управление береговой охраны Турции.
Всё произошло в Умурьери, стамбульский район Сарыер. На подмогу судну МКК-1 уже направлены спасательные катера и буксиры.
"Пролив Босфор временно закрыт для движения судов", — уточняется в сообщении управления в "Твиттере".
Ранее похожая ситуация произошла в Суэцком канале в Египте. Там встал сухогруз Glory. СМИ писали, что судно село на мель, однако глава администрации канала опроверг данные и заявил, что причина в поломке.