Пролив Босфор закрыли для прохода судов из-за севшего на мель сухогруза с Украины

В Босфоре сел на мель 142-метровый сухогруз, следовавший в Стамбул с Украины, из-за чего пришлось закрыть пролив, сообщило Главное управление береговой охраны Турции.





Всё произошло в Умурьери, стамбульский район Сарыер. На подмогу судну МКК-1 уже направлены спасательные катера и буксиры.

"Пролив Босфор временно закрыт для движения судов", — уточняется в сообщении управления в "Твиттере".