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16 января, 06:25

Пролив Босфор закрыли для прохода судов из-за севшего на мель сухогруза с Украины

<p>Севший на мель сухогруз МКК-1. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/kiyiemniyet" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kiyiemniyet</a></p>

Севший на мель сухогруз МКК-1. Обложка © Twitter / kiyiemniyet

В Босфоре сел на мель 142-метровый сухогруз, следовавший в Стамбул с Украины, из-за чего пришлось закрыть пролив, сообщило Главное управление береговой охраны Турции.

  • Севший на мель сухогруз МКК-1. Фото © Twitter / kiyiemniyet
    Севший на мель сухогруз МКК-1. Фото © Twitter / kiyiemniyet
  • Севший на мель сухогруз МКК-1. Фото © Twitter / kiyiemniyet
    Севший на мель сухогруз МКК-1. Фото © Twitter / kiyiemniyet

Севший на мель сухогруз МКК-1. Фото © Twitter / kiyiemniyet

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Всё произошло в Умурьери, стамбульский район Сарыер. На подмогу судну МКК-1 уже направлены спасательные катера и буксиры.

"Пролив Босфор временно закрыт для движения судов", — уточняется в сообщении управления в "Твиттере".

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Ранее похожая ситуация произошла в Суэцком канале в Египте. Там встал сухогруз Glory. СМИ писали, что судно село на мель, однако глава администрации канала опроверг данные и заявил, что причина в поломке.

Николь Вербер

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