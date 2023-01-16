В Рязани пьяный водитель "шевроле" протаранил продуктовый ларёк с людьми

Автомобиль на скорости влетел в продуктовый павильон в Рязани, в котором в это время находились люди. Момент аварии есть в распоряжении Лайфа.

В Рязани автомобиль на скорости влетел в продуктовый ларёк с людьми. Видео © LIFE

Всё произошло в микрорайоне Недостоево. На кадрах видно, что ни о чём не подозревающие сотрудники магазина раскладывают товары на витрине, как вдруг в маленький ларёк влетает "шевроле"-универсал и едва не сбивает находящихся в павильоне людей.

Как пишет ИА "МедиаРязань" со ссылкой на пресс-службу МВД региона, водитель универсала находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам свидетелей, его сразу же увезли в полицию, он не получил серьёзных травм. После его отправили на медицинское освидетельствование. Также известно, что находящиеся внутри магазина люди сильно не пострадали, их жизни ничего не угрожает.