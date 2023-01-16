В Рязани пьяный водитель "шевроле" протаранил продуктовый ларёк с людьми
В Рязани автомобиль на скорости влетел в продуктовый ларёк, в котором находились люди
Автомобиль на скорости влетел в продуктовый павильон в Рязани, в котором в это время находились люди. Момент аварии есть в распоряжении Лайфа.
В Рязани автомобиль на скорости влетел в продуктовый ларёк с людьми. Видео © LIFE
Всё произошло в микрорайоне Недостоево. На кадрах видно, что ни о чём не подозревающие сотрудники магазина раскладывают товары на витрине, как вдруг в маленький ларёк влетает "шевроле"-универсал и едва не сбивает находящихся в павильоне людей.
Как пишет ИА "МедиаРязань" со ссылкой на пресс-службу МВД региона, водитель универсала находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам свидетелей, его сразу же увезли в полицию, он не получил серьёзных травм. После его отправили на медицинское освидетельствование. Также известно, что находящиеся внутри магазина люди сильно не пострадали, их жизни ничего не угрожает.
Похожий случай ранее произошёл в Сочи. Там женщина перепутала газ с тормозом и смела всё на своём пути: её маленький "опель" снёс рабочего местного рынка, вырвал бампер "газели" и протаранил торговый ларёк. К месту аварии сразу сбежались посетители и рабочие рынка. Они помогли выбраться виновнице аварии и вывели из павильона людей.
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