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16 января, 06:20

В Рязани пьяный водитель "шевроле" протаранил продуктовый ларёк с людьми

В Рязани автомобиль на скорости влетел в продуктовый ларёк, в котором находились люди

Автомобиль на скорости влетел в продуктовый павильон в Рязани, в котором в это время находились люди. Момент аварии есть в распоряжении Лайфа.

В Рязани автомобиль на скорости влетел в продуктовый ларёк с людьми. Видео © LIFE

Всё произошло в микрорайоне Недостоево. На кадрах видно, что ни о чём не подозревающие сотрудники магазина раскладывают товары на витрине, как вдруг в маленький ларёк влетает "шевроле"-универсал и едва не сбивает находящихся в павильоне людей.

Как пишет ИА "МедиаРязань" со ссылкой на пресс-службу МВД региона, водитель универсала находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам свидетелей, его сразу же увезли в полицию, он не получил серьёзных травм. После его отправили на медицинское освидетельствование. Также известно, что находящиеся внутри магазина люди сильно не пострадали, их жизни ничего не угрожает.

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Похожий случай ранее произошёл в Сочи. Там женщина перепутала газ с тормозом и смела всё на своём пути: её маленький "опель" снёс рабочего местного рынка, вырвал бампер "газели" и протаранил торговый ларёк. К месту аварии сразу сбежались посетители и рабочие рынка. Они помогли выбраться виновнице аварии и вывели из павильона людей.

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова

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