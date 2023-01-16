Россиянам назвали оптимальное время купания в проруби на Крещение
Врач Семененко назвала оптимальное время купания в крещенской проруби
Даже у закалённых людей могут возникнуть серьёзные осложнения после крещенских купаний в проруби, поэтому важно соблюдать некоторые правила. Например, оптимальное время купания в ледяной воде не должно превышать минуты, предупредила кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко.
"Оптимальное время нахождения в проруби — около одной минуты. После выхода необходимо вытереться насухо, одеться в сухую тёплую одежду и обувь, можно выпить горячего чая. Нельзя употреблять алкоголь после купания", — приводит её слова РИА "Новости".
К слову, неподготовленным людям лучше вообще пропустить купание в проруби в этом году, в ином случае можно простудиться или получить обострение хронического заболевания. Новичкам стоит начинать накаливаться за несколько месяцев: обтираться смоченным полотенцем и переходить к обливанию водой.
Кроме того, не стоит рисковать людям, страдающим сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, эпилепсией, гипертонией, аритмией, аллергией на холод и метеозависимостью, а также беременным, кормящим женщинам, пожилым и маленьким детям. Также это касается и тех, кто недавно перенёс тяжёлое заболевание.
Однако даже для закалённых людей купание может закончиться трагедией. Так, в прошлом году 40-летняя женщина на Крещение утонула в проруби в Ленинградской области. Лайф публиковал видео трагического инцидента, однако ролик не рекомендуется смотреть лицам со слабой психикой. Она с головой нырнула в прорубь на реке Оредеж и на поверхности больше не появилась. По мнению экспертов, погибшая допустила роковую ошибку, из-за которой её моментально унесло течением.
ТАСС / Наиль Фаттахов