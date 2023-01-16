Россиянам назвали оптимальное время купания в проруби на Крещение

Даже у закалённых людей могут возникнуть серьёзные осложнения после крещенских купаний в проруби, поэтому важно соблюдать некоторые правила. Например, оптимальное время купания в ледяной воде не должно превышать минуты, предупредила кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко.

"Оптимальное время нахождения в проруби — около одной минуты. После выхода необходимо вытереться насухо, одеться в сухую тёплую одежду и обувь, можно выпить горячего чая. Нельзя употреблять алкоголь после купания", — приводит её слова РИА "Новости".

К слову, неподготовленным людям лучше вообще пропустить купание в проруби в этом году, в ином случае можно простудиться или получить обострение хронического заболевания. Новичкам стоит начинать накаливаться за несколько месяцев: обтираться смоченным полотенцем и переходить к обливанию водой.

Кроме того, не стоит рисковать людям, страдающим сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, эпилепсией, гипертонией, аритмией, аллергией на холод и метеозависимостью, а также беременным, кормящим женщинам, пожилым и маленьким детям. Также это касается и тех, кто недавно перенёс тяжёлое заболевание.