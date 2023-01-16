"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 января, 04:46

В Германии заявили, что Киев никогда не получит списанные истребители

Немецкий политик Шульц осудил просьбу Мельника поставить Киеву истребители Tornado

Киев никогда не получит списанные истребители Tornado, которые заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник запросил у канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом заявил немецкий политик Гауке Шульц.

"Вы никогда не получите Tornado. <...> Они защищают нас в Германии и не приведут нас к войне с Россией", — написал Шульц в "Твиттере".

Spiegel: Власти Германии "лихорадочно" ищут обещанные Киеву БМП Marder

Spiegel: Власти Германии "лихорадочно" ищут обещанные Киеву БМП Marder

Политик добавил, что знает людей, которые работают с истребителями, и что они не хотели бы такого "ненадлежащего использования" техники.

Ранее стало известно, на кого ориентируется Шольц в вопросе поставок танков Украине. По данным Politico, не последнюю роль играет американский президент Джо Байден.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров