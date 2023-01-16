В Германии заявили, что Киев никогда не получит списанные истребители

Киев никогда не получит списанные истребители Tornado, которые заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник запросил у канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом заявил немецкий политик Гауке Шульц.

"Вы никогда не получите Tornado. <...> Они защищают нас в Германии и не приведут нас к войне с Россией", — написал Шульц в "Твиттере".

Политик добавил, что знает людей, которые работают с истребителями, и что они не хотели бы такого "ненадлежащего использования" техники.