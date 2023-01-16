В Германии заявили, что Киев никогда не получит списанные истребители
Немецкий политик Шульц осудил просьбу Мельника поставить Киеву истребители Tornado
Киев никогда не получит списанные истребители Tornado, которые заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник запросил у канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом заявил немецкий политик Гауке Шульц.
"Вы никогда не получите Tornado. <...> Они защищают нас в Германии и не приведут нас к войне с Россией", — написал Шульц в "Твиттере".
Политик добавил, что знает людей, которые работают с истребителями, и что они не хотели бы такого "ненадлежащего использования" техники.
Ранее стало известно, на кого ориентируется Шольц в вопросе поставок танков Украине. По данным Politico, не последнюю роль играет американский президент Джо Байден.