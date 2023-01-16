Назван лучший чай для ускорения метаболизма

Для ускорения метаболизма и снижения веса необходимо выбирать определённые сорта чая. Об этом рассказали диетологи Вандана Шет и Триста Бест в материале для Eat This, Not That!

Специалисты отметили, что зелёный чай ускоряет процесс сжигания жира, особенно во время физических нагрузок. Белый чай может ускорить метаболизм на четыре-пять процентов. А вот в борьбе с лишним весом помогает имбирный чай.

Кроме того, диетологи предложили добавить в рацион матчу, в составе которой есть катехины, окисляющие жиры. В заключение Шет посоветовала обратить внимание на улун, который тоже очень эффективен.