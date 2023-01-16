"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 января, 04:32

Назван лучший чай для ускорения метаболизма

Диетолог Бест заявила, что имбирный чай помогает ускорить метаболизм

Для ускорения метаболизма и снижения веса необходимо выбирать определённые сорта чая. Об этом рассказали диетологи Вандана Шет и Триста Бест в материале для Eat This, Not That!

Специалисты отметили, что зелёный чай ускоряет процесс сжигания жира, особенно во время физических нагрузок. Белый чай может ускорить метаболизм на четыре-пять процентов. А вот в борьбе с лишним весом помогает имбирный чай.

Диетолог опровергла популярный миф об острых специях

Диетолог опровергла популярный миф об острых специях

Кроме того, диетологи предложили добавить в рацион матчу, в составе которой есть катехины, окисляющие жиры. В заключение Шет посоветовала обратить внимание на улун, который тоже очень эффективен.

Ранее диетолог Елена Соломатина объяснила, что зелёная гречка питательнее обычной и помогает похудеть. В ней в большом количестве сохраняются микро- и макроэлементы, также она считается экологически чистым продуктом.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров