МИД: Москва фиксирует попытки агрессии против российских посольств и дипломатов
Москва фиксирует попытки поджечь российские посольства и подстроить ДТП с дипломатами России в некоторых странах Запада. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.
В интервью ТАСС он указал, что государства вопреки обязательствам допускают в отношении российских загранучреждений и их персонала не только провокации, но и насильственные действия.
"Здания наших посольств и консульств неоднократно пытались поджечь, на их территорию забрасывались бутылки с зажигательной смесью и другие опасные предметы, разбивались оконные стёкла в школах, служебных помещениях и жилых домах", — заметил дипломат.
Также имеются попытки подстроить ДТП с участием сотрудников и членов их семей. По некоторым фактам Генпрокуратурой РФ уже возбуждены уголовные дела.
Ранее Лайф писал, что Эстония обязала Россию сократить число дипломатов в стране с 21 до 8. Как уточнили в эстонском МИДе, данное решение было принято с целью достичь паритета численности служащих посольств.
VK / МИД России