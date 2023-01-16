МИД: Страны ЕС выдвигают невыполнимые визовые требования к российским туристам

Страны Евросоюза свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а некоторые государства выдвигают заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

"Некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия", — сказал Иванов в интервью ТАСС.

Дипломат отметил требование оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в нынешних санкционных условиях.