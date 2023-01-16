В России могут ввести единую платёжку за коммунальные услуги

Минстрой РФ предложил ввести в стране единый платёжный документ за жилищно-коммунальные услуги, в котором будут отображаться показания квартирных и общедомовых счётчиков. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства по итогам совещания в декабре.

Соответствующая инициатива обсуждается с Минцифры и другими министерствами, а для её реализации предполагается переход к электронным платёжным документам на оплату ЖКУ, которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).

"Инициатива нацелена на повышение качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также на снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций", — пишет издание, ссылаясь на Минстрой.

Такая единая квитанция увеличит собираемость платы за коммунальные услуги, уверена глава комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. По её словам, некоторые из платёжек можно случайно потерять, когда их несколько. А член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский считает, что единый платёжный документ повысит прозрачность отрасли, ведь потребителю должен предоставляться полный отчёт, на что тратятся его средства.