Купить просроченные молочные продукты в магазинах станет невозможно

Российские торговые сети запускают новую технологию, которая будет автоматически проверять сроки годности промаркированных товаров на кассе магазина. Как пишет газета "Известия", речь идёт о молочных изделиях.

Это даст возможность блокировать просроченный продукт на этапе сканирования, что не даст людям его купить. Подобная технология в январе появится в супермаркетах "Магнит". В перспективе Правительство РФ планирует распространить этот опыт на весь продуктовый ретейл и те наименования товаров, которые подпадут под маркировку.

Новшество станет дополнением к действующей системе по контролю за сроками годности товаров на полках. Действовать оно будет так: магазин получит информацию о сроке годности в момент сканирования маркировки "Честный знак". В случае просрочки трансакция будет заблокирована, технически продать продукт станет невозможно, даже если он окажется у потребителя.