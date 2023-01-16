Купить просроченные молочные продукты в магазинах станет невозможно
"Известия": Торговые сети запустили технологию проверки сроков годности молочной продукции
Российские торговые сети запускают новую технологию, которая будет автоматически проверять сроки годности промаркированных товаров на кассе магазина. Как пишет газета "Известия", речь идёт о молочных изделиях.
Это даст возможность блокировать просроченный продукт на этапе сканирования, что не даст людям его купить. Подобная технология в январе появится в супермаркетах "Магнит". В перспективе Правительство РФ планирует распространить этот опыт на весь продуктовый ретейл и те наименования товаров, которые подпадут под маркировку.
Новшество станет дополнением к действующей системе по контролю за сроками годности товаров на полках. Действовать оно будет так: магазин получит информацию о сроке годности в момент сканирования маркировки "Честный знак". В случае просрочки трансакция будет заблокирована, технически продать продукт станет невозможно, даже если он окажется у потребителя.
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АГН "Москва" / Денис Воронин