Россиян призвали отказаться от физических нагрузок и принимать витамины после гриппа

Человеку после перенесённого гриппа необходимо принимать поливитаминные препараты, а также есть больше свежих фруктов и овощей. Об этом рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"В первую очередь нужно поливитамины принимать, биологические активные добавки широкого действия с поливитаминами. Именно поливитамины, потому что сейчас пошло дурацкое увлечение витамином D, и мы уже видим осложнения — камни в почках, в желчном пузыре. А поливитаминные препараты полезны и переболевшим, и непереболевшим", — сказал специалист в беседе с Ura.ru, добавив, что они помогают восстановиться после гриппа.

Помимо свежих фруктов и овощей в рацион можно также включить фруктовые и овощные соки. Болибок призвал не увлекаться фастфудом, есть полноценную еду, потому что часть пациентов, перенёсших грипп, имеют поражение желудочно-кишечного тракта.

"Грипп протекал по типу кишечного синдрома, особенно у детей. У них достаточно часто развиваются проблемы с желудочно-кишечным трактом", — уточнил врач.

После гриппа стоит воздержаться от физических нагрузок, чтобы не вызывать тахикардии. По словам специалиста, на восстановление необходимо в среднем две – четыре недели.