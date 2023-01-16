Россиян призвали отказаться от физических нагрузок и принимать витамины после гриппа
Иммунолог Болибок призвал после гриппа принимать поливитаминные препараты
Человеку после перенесённого гриппа необходимо принимать поливитаминные препараты, а также есть больше свежих фруктов и овощей. Об этом рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"В первую очередь нужно поливитамины принимать, биологические активные добавки широкого действия с поливитаминами. Именно поливитамины, потому что сейчас пошло дурацкое увлечение витамином D, и мы уже видим осложнения — камни в почках, в желчном пузыре. А поливитаминные препараты полезны и переболевшим, и непереболевшим", — сказал специалист в беседе с Ura.ru, добавив, что они помогают восстановиться после гриппа.
Помимо свежих фруктов и овощей в рацион можно также включить фруктовые и овощные соки. Болибок призвал не увлекаться фастфудом, есть полноценную еду, потому что часть пациентов, перенёсших грипп, имеют поражение желудочно-кишечного тракта.
"Грипп протекал по типу кишечного синдрома, особенно у детей. У них достаточно часто развиваются проблемы с желудочно-кишечным трактом", — уточнил врач.
После гриппа стоит воздержаться от физических нагрузок, чтобы не вызывать тахикардии. По словам специалиста, на восстановление необходимо в среднем две – четыре недели.
Ранее врач-инфекционист Светлана Машкова раскрыла, какой вирус гриппа переносится тяжелее. Вред организму наносит любая разновидность заболевания, однако мутационным изменениям чаще всего подвергается вирус типа А. По словам эксперта, наш иммунитет не успевает создать защиту, в результате чего заражение этим штаммом переносится весьма тяжело.
Unsplash