Канцелярия премьера Израиля Нетаньяху получила подозрительный конверт с пятнами

Полицейские забрали на исследование подозрительный конверт, который получила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как пишет газета The Jerusalem Post, он был покрыт масляными пятнами.

После получения посылки в канцелярию незамедлительно были вызваны полицейские взрывотехники. На конверте были следы маслянистого вещества, поэтому возникло подозрение, что он может представлять опасность. Эксперты обследовали подозрительный конверт и забрали, передав его службам безопасности для дальнейшей проверки.