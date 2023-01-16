Канцелярия премьера Израиля Нетаньяху получила подозрительный конверт с пятнами
Полицейские забрали на исследование подозрительный конверт, который получила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как пишет газета The Jerusalem Post, он был покрыт масляными пятнами.
После получения посылки в канцелярию незамедлительно были вызваны полицейские взрывотехники. На конверте были следы маслянистого вещества, поэтому возникло подозрение, что он может представлять опасность. Эксперты обследовали подозрительный конверт и забрали, передав его службам безопасности для дальнейшей проверки.
Напомним, в декабре 2022 года Нетаньяху заявил президенту Израиля Ицхаку Герцогу, что после его консультаций с представителями партий удалось сформировать новый кабинет министров. Позднее Нетаньяху был приведён к присяге, для него это уже шестое премьерство в политической карьере.