Украину назвали лабораторией для испытания западного оружия

Конфликт превратил Украину в "лабораторию" по испытаниям западного оружия, а также дал США и союзникам редкую возможность изучить уязвимость собственных вооружений. Об этом сообщает телеканал CNN.

Американские военные в настоящее время внимательно следят за ходом боевых действий на Украине, которые помогают им изучать, как системы Запада ведут себя в ходе интенсивного использования и какие боеприпасы обе стороны конфликта используют, пишут авторы.

"Украина — абсолютно оружейная лаборатория, во всех смыслах, потому что ни одно из этого оборудования никогда не использовалось в войне между двумя промышленно развитыми странами", — сказал источник канала, близкий к одной из западных разведок.

При этом источник из Пентагона указал, что для военных США конфликт на Украине стал "невероятным источником данных" о полезности их собственных систем. Собеседник телеканала привёл в пример РСЗО HIMARS и отметил, что их эффективность "стала откровением". А другой источник в министерстве признался, что гаубицы M777 показали себя не столь эффективно, поскольку их стволы весьма быстро изнашиваются при активной стрельбе.