Президент Хорватии озвучил роль США и НАТО в конфликте на Украине

Президент Хорватии Зоран Миланович уверен, что власти США и НАТО ведут прокси-войну с Россией руками Украины. Его слова приводит газета Istra24.

"Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России", — отметил глава государства.

Также Миланович отметил, что не видит конечной цели введения ограничений в отношении Москвы. По словам хорватского лидера, антироссийские санкции являются глупостями и ни к чему не приведут.