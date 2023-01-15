Президент Хорватии озвучил роль США и НАТО в конфликте на Украине

Президент Хорватии Зоран Миланович уверен, что власти США и НАТО ведут прокси-войну с Россией руками Украины. Его слова приводит газета Istra24.

"Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России", — отметил глава государства.

По словам Милановича, он не видит конечной цели введения ограничений в отношении Москвы. Антироссийские санкции являются глупостями и ни к чему не приведут, уверен хорватский лидер.