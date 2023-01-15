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15 января, 20:56

Президент Хорватии озвучил роль США и НАТО в конфликте на Украине

Президент Хорватии Миланович: США и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против РФ

Президент Хорватии Зоран Миланович уверен, что власти США и НАТО ведут прокси-войну с Россией руками Украины. Его слова приводит газета Istra24.

"Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России", — отметил глава государства.

Также Миланович отметил, что не видит конечной цели введения ограничений в отношении Москвы. По словам хорватского лидера, антироссийские санкции являются глупостями и ни к чему не приведут.

В США вспомнили об ошибках НАТО, повлёкших украинский кризис

В США вспомнили об ошибках НАТО, повлёкших украинский кризис

Ранее Лайф писал, что Миланович разнёс премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, предложившего обучать украинских военных на территории республики. В ответ на это он заявил, что Киев не союзник Загреба, и предложил премьеру самому отправиться на Украину и пополнить ряды ВСУ.

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ТАСС / EPA / BORIS PEJOVIC

Иван Косицын

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