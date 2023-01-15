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Опубликовано 15 января 2023, 23:56
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Президент Хорватии озвучил роль США и НАТО в конфликте на Украине

Президент Хорватии Миланович заявил, что США и НАТО ведут прокси-войну против России

Президент Хорватии Зоран Миланович уверен, что власти США и НАТО ведут прокси-войну с Россией руками Украины. Его слова приводит газета Istra24.

"Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России", — отметил глава государства.

По словам Милановича, он не видит конечной цели введения ограничений в отношении Москвы. Антироссийские санкции являются глупостями и ни к чему не приведут, уверен хорватский лидер.

В США вспомнили об ошибках НАТО, повлёкших украинский кризис
В США вспомнили об ошибках НАТО, повлёкших украинский кризис

Ранее Лайф писал, что Миланович разнёс премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, предложившего обучать украинских военных на территории республики. В ответ на это он заявил, что Киев не союзник Загреба, и предложил премьеру самому отправиться на Украину и пополнить ряды ВСУ.

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ТАСС / EPA / BORIS PEJOVIC

Иван Косицын
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