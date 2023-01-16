Овечкин объяснил, как забивал очередной рекордный гол в НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, как забивал рекордный гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии Флайерз" (1:3). Россиянин отличился в 30-й раз в сезоне, повторив достижение Майка Гартнера по количеству чемпионатов с 30+ шайбами. Оба игрока провели по 17 таких сезонов.

Стоит отметить, что наш хоккеист стал пятым игроком в нынешнем сезоне, добравшимся до отметки в 30 голов. Кроме того, в матче против "Филадельфии" россиянин установил ещё одно достижение: стал пятым игроком в истории чемпионатов НХЛ, который забросил 400 шайб в домашних встречах. Всего же на счету Овечкина 810 голов за всю карьеру в НХЛ. Он сократил отставание от лидирующего в списке лучших снайперов лиги Уэйна Гретцки до 84 шайб.