Фанат "Тоттенхэма" ударил ногой вратаря "Арсенала" Рамздейла в матче чемпионата Англии

Болельщик футбольного клуба "Тоттенхэм" ударил ногой вратаря "Арсенала" Эрона Рамздейла после матча 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Момент инцидента попал в трансляцию и появился в соцсетях.

Болельщик "Тоттенхэма" ударил ногой в спину вратаря "Арсенала" Эрона Рамздейла. Видео © Twitter / AndyArsenal17

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу "Арсенала". После финального свистка нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон вступил в словесную перепалку с Рамздейлом. Игроки успели немного потолкаться, но стюарды разняли их. Затем вратарь отошёл к краю поля, чтобы забрать бутылку воды. В этот момент один из болельщиков ударил Рамздейла ногой в спину, после чего моментально скрылся.

"Это просто позор, потому что это всего лишь футбольная игра", — прокомментировал произошедшее голкипер.

Профсоюз футболистов Великобритании (PFA) назвал неприемлемым нападение на Рамздейла. В свою очередь представители "Тоттенхэма" заявили, что их шокировало поведение фаната. Они также сообщили, что уже изучили записи с камер видеонаблюдения и намерены запретить болельщику вход на стадион.