Дочь Тутберидзе и её муж могут сменить спортивное гражданство
Фигуристы Дэвис и Смолкин рассматривают возможность выступлений за Израиль
Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривает возможность смены спортивного гражданства на израильское. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
По данным собеседника издания, конкретных договорённостей пока не достигнуто. Окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире. В случае допуска сборной России к международным соревнованиям в ближайшем будущем Дэвис, которая является дочерью знаменитого тренера Этери Тутберидзе, и её муж могут отказаться от любых планов по смене спортивного гражданства.
В нынешнем сезоне танцевальный дуэт пропустил все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у Смолкина. Лайф также писал, что в сентябре стало известно, что Дэвис и Смолкин стали членами Ассоциации фигурного катания США (USFS). Появлялась информация, что дуэт планирует перейти в сборную США, однако сами фигуристы её опровергли.
ТАСС / Валерий Шарифулин