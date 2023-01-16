Дочь Тутберидзе и её муж могут сменить спортивное гражданство

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривает возможность смены спортивного гражданства на израильское. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника издания, конкретных договорённостей пока не достигнуто. Окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире. В случае допуска сборной России к международным соревнованиям в ближайшем будущем Дэвис, которая является дочерью знаменитого тренера Этери Тутберидзе, и её муж могут отказаться от любых планов по смене спортивного гражданства.