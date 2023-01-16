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15 января, 23:39

Дочь Тутберидзе и её муж могут сменить спортивное гражданство

Фигуристы Дэвис и Смолкин рассматривают возможность выступлений за Израиль

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривает возможность смены спортивного гражданства на израильское. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника издания, конкретных договорённостей пока не достигнуто. Окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире. В случае допуска сборной России к международным соревнованиям в ближайшем будущем Дэвис, которая является дочерью знаменитого тренера Этери Тутберидзе, и её муж могут отказаться от любых планов по смене спортивного гражданства.

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В нынешнем сезоне танцевальный дуэт пропустил все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у Смолкина. Лайф также писал, что в сентябре стало известно, что Дэвис и Смолкин стали членами Ассоциации фигурного катания США (USFS). Появлялась информация, что дуэт планирует перейти в сборную США, однако сами фигуристы её опровергли.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын

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