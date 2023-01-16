В Германии раскрыли испытываемые Шольцем трудности
Bild: Канцлер ФРГ Шольц испытывает трудности с поиском женщины на пост министра обороны
Канцлер Германии Олаф Шольц испытывает трудности с подбором кандидата на пост министра обороны после отставки Кристины Ламбрехт. Всему причиной, как пишет Bild, стало обещание составить половину правительства из женщин.
"У Шольца проблемы с женщинами, когда дело доходит до назначения на должность: в начале своего президентского срока он пообещал, что минимум половина его правительственной команды будет состоять из женщин", — сказано в материале.
Как отмечает автор публикации, беда канцлера заключается в ориентировании на пол кандидата. Вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицкий посоветовал Шольцу выбирать нового министра исключительно исходя из компетенции сотрудника.
Напомним, ранее газета Bild со ссылкой на свои источники сообщала, что Ламбрехт решила покинуть пост. Дата отставки пока не известна. По данным издания, уже идут консультации о кандидатуре нового главы ведомства. При этом в Минобороны ФРГ назвали эту информацию слухами.