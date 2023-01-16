В Германии раскрыли испытываемые Шольцем трудности

Канцлер Германии Олаф Шольц испытывает трудности с подбором кандидата на пост министра обороны после отставки Кристины Ламбрехт. Всему причиной, как пишет Bild, стало обещание составить половину правительства из женщин.

"У Шольца проблемы с женщинами, когда дело доходит до назначения на должность: в начале своего президентского срока он пообещал, что минимум половина его правительственной команды будет состоять из женщин", — сказано в материале.

Как отмечает автор публикации, беда канцлера заключается в ориентировании на пол кандидата. Вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицкий посоветовал Шольцу выбирать нового министра исключительно исходя из компетенции сотрудника.