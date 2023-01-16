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15 января, 23:20

Нейробиологи назвали новый способ снизить риск деменции

Nature Aging: Управление эмоциями поможет снизить риск деменции

Нейробиологи из Женевского университета пришли к выводу, что лучший эмоциональный контроль может остановить патологическое старение мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Авторы научного труда с помощью функциональной МРТ сравнили работу мозга молодых и пожилых людей после просмотра коротких роликов с изображением страданий, например во время стихийного бедствия. Нервные связи пожилых людей показывали значительную эмоциональную инерцию: негативные эмоции сильно меняли работу их мозга, в большей степени в задней части поясной коры и миндалевидном теле.

Назван способ снизить риск развития деменции у женщин

Назван способ снизить риск развития деменции у женщин

Две эти зоны входят в сеть пассивного режима работы мозга и принимают активное участие в управлении эмоциями и автобиографической памятью. Задняя поясная кора подвержена наибольшим изменениям при деменции. Учёные предположили, что слабый эмоциональный контроль и тревожность повышают риск нейродегенерации. В настоящее время исследователи изучают, как медитация и другие практики влияют на эмоциональную регуляцию и процессы старения мозга.

Ранее Лайф рассказывал, что учёные нашли связь между посещением сауны и профилактикой Альцгеймера. Специалисты установили, что под воздействием температуры выше 39 градусов у человека происходит выброс определённых видов белков. Благодаря этому клетки становятся более крепкими и лучше переносят стресс.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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