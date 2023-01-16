Экономический форум в Давосе лишился миллиардеров из России и Китая, пишут СМИ

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе остался без российских и китайских бизнесменов, которые ещё до недавнего времени были "неотъемлемым атрибутом Давоса". Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Не так давно российские миллиардеры были неотъемлемым атрибутом Давоса, таким же обычным явлением, как пуховики Moncler. В этом году их ноль", — отмечает издание.

Также на форуме не будет бизнесменов из Китая, так как страна "всё ещё не оправилась от всплеска случаев ковида и падения фондового рынка", указали журналисты.

В нынешнем году на мероприятие зарегистрировались 116 миллиардеров, что на 40% больше, чем десять лет назад. Самую большую группу бизнесменов представят США (33).