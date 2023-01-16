Экономический форум в Давосе лишился миллиардеров из России и Китая, пишут СМИ
Bloomberg: Российские и китайские бизнесмены отказались посещать ВЭФ в Давосе
Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе остался без российских и китайских бизнесменов, которые ещё до недавнего времени были "неотъемлемым атрибутом Давоса". Об этом пишет агентство Bloomberg.
"Не так давно российские миллиардеры были неотъемлемым атрибутом Давоса, таким же обычным явлением, как пуховики Moncler. В этом году их ноль", — отмечает издание.
Также на форуме не будет бизнесменов из Китая, так как страна "всё ещё не оправилась от всплеска случаев ковида и падения фондового рынка", указали журналисты.
В нынешнем году на мероприятие зарегистрировались 116 миллиардеров, что на 40% больше, чем десять лет назад. Самую большую группу бизнесменов представят США (33).
Ранее экс-советник Госдепа США Дэвид Филлипс заявил, что военный блок НАТО в прошлом совершил много ошибок в отношениях с Россией, запустив тем самым механизм, который привёл к украинскому конфликту. Также он выразил мнение, что в скором времени новый Конгресс США может прекратить поддержку Киева.
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