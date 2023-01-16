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15 января, 22:58

Большинство экономистов уверены в рецессии в США

WSJ: Экономисты оценили вероятность рецессии в США в 2023 году в 61%

В США сокращаются темпы инфляции, однако американские экономисты полагают, что увеличение процентных ставок приведёт к спаду экономики страны в 2023 году. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос газеты The Wall Street Journal.

В исследовании принял участие 71 экономист. В среднем вероятность рецессии оценивается в 61%, но ещё в октябре этот показатель составлял 63%. Также три четверти респондентов выразили мнение, что у Федеральной резервной системы (ФРС) США в 2023 году не получится добиться "мягкой посадки" — политики, когда инфляция замедляется, но число рабочих мест не сокращается слишком сильно, чтобы не спровоцировать рецессию.

В США замедлилась инфляция

В США замедлилась инфляция

Ранее Лайф писал, что экономист Вероник де Ружи увидела в действиях ФРС и Конгресса угрозу экономике США. Она возмущена тем, что в условиях резкого повышения процентных ставок "безответственные лидеры" опять запускают сценарий "трать и бери взаймы" на сумму 1,7 триллиона долларов.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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