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4 января, 00:59

В США назвали два условия экономической агонии Штатов

Экономист де Ружи увидел в действиях ФРС и Конгресса угрозу экономике США

Изменение политики Федеральной резервной системы США (ФРС) и "безответственные" действия Конгресса — это два фактора продления "экономической агонии" в стране. Об этом экономист Вероник де Ружи написал в статье для газеты New York Post.

Он пояснил, что первым фактором риска считает вероятность того, что ФРС перестанет повышать ключевую ставку до того момента, когда инфляцию в стране действительно удастся обуздать. Что же касается Конгресса, Ружи опасается, что тот "продолжит безответственно тратить и занимать деньги".

"Вероятная комбинация этих двух угроз практически гарантирует, что наши экономические страдания продлятся намного дольше, чем необходимо", — пишет экономист.

Он возмущён тем, что в условиях резкого повышения процентных ставок "безответственные лидеры" опять запускают сценарий "трать и бери взаймы" на сумму 1,7 триллиона долларов. Речь о бюджете США на 2023 год.

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Напомним, в конце декабря президент США Джо Байден утвердил бюджет США на новый финансовый год с расходами на уровне 1,7 трлн. Этот документ предполагает выделение нового пакета помощи Украине.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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