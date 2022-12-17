Топ-5 худших прогнозов для США на 2023 год: Что больше всего пугает экономистов
2023-й может принести экономике множество потрясений. Причём в последнее время финансисты скептически оценивают потенциал США. Американская экономика оказалась не такой устойчивой, как ожидали многие.
Фото © ТАСС / EPA / KIMIMASA MAYAMA
Джим Роджерс: Приближается худшее время
Американский инвестор Джим Роджерс назвал ближайшие два года худшим временем для экономики США. В это время он ожидает очень тяжёлую рецессию. Стоит отметить, что Роджерс — известный человек в финансовых кругах. Он является сооснователем инвестфонда Quantum и автором ряда книг про инвестиции. Более того, именно его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).
Инвестор ожидает "очень плохую" рецессию в ближайший год. Проблемы в американской экономике будут связаны со значительно увеличившимся объёмом накопленных долгов по всему миру. Это должно стать очень тревожным моментом для Вашингтона.
Марко Коланович: В 2023 году начнётся обвал рынка США
Фото © ТАСС / AP / Julia Nikhinson
Главный стратег JPMorgan по глобальным рынкам Марко Коланович предсказал повторный обвал рынка США, который состоится уже в 2023 году. Это будет связано с падением корпоративных доходов.
Коланович считает, что инвесторы должны перестать покупать акции на спаде, так как последствия повышения ставок ФРС США скоро ударят по экономике, доходам компаний и стоимости их акций. Всё это неминуемо приведёт к огромным потерям. Причём уже в первом квартале 2023 года.
The Wall Street Journal: На США надвигается безработица
Фото © ТАСС / AP / Mary Altaffer
По прогнозам экспертов газеты The Wall Street Journal, в 2023 году Соединённые Штаты ждёт экономический спад и рост безработицы. Вероятность такого сценария они оценили в 63%.
Такие выводы были сделаны на основе анализа действий Федеральной резервной системы (Центральный банк США). Американские экономисты не уверены, что ФРС способна и дальше повышать процентную ставку для борьбы с инфляцией, не усугубляя при этом рост безработицы и экономический спад.
Стивен Роуч: США нужно чудо, чтобы предотвратить рецессию
Фото © ТАСС / AP / Julia Nikhinson
Известный американский экономист, старший научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч считает, что в 2023 году в США начнётся рецессия, спасти от которой сможет только чудо. Он отметил, что сейчас ФРС борется с инфляцией, но экономика страдает от длительного ужесточения монетарной политики.
Особое беспокойство у экономиста вызывают два последовательных снижения реального квартального валового внутреннего продукта (ВВП) США, которые произошли в первой половине 2022 года.
Рецессия нелучшим образом скажется на долларе. Более того, на протяжении всего года ожидается заметное колебание курса валют.
Бет Энн Бовино: Повторится сценарий 1969–1970 годов
Экономика США войдёт в рецессию в 2023 году, сократившись примерно на 0,8%. Такой прогноз сделала экономист S&P Global Ratings Бет Энн Бовино. Она сравнила такое падение с ситуацией 1969–1970 годов. Кстати, тогда экономический спад тоже произошёл из-за ускорения инфляции. Рецессия началась в декабре 1969 года и закончилась через 11 месяцев.
В США инфляция превышает 8% уже несколько месяцев. При этом оптимальный показатель, по данным ФРС, 2%. Такие сведения предоставляет MarketWatch.
Кстати, ранее аналитики Deutsche Bank прогнозировали, что рецессия в США будет непродолжительной и начнётся примерно в середине 2023 года. В это время ожидается обвал фондовых рынков примерно на 25%.