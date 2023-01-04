Врач объяснила, чем опасен грипп при беременности

Грипп у матери во время беременности может нанести большой урон здоровью будущего ребёнка, так как у плода возрастает риск врождённых пороков, а также задержки в развитии. Об этом рассказала терапевт Марина Константинова.

"На ранних сроках вирус очень опасен для будущего ребёнка. Именно в первые месяцы происходит формирование внутренних органов малыша, поэтому возрастает риск развития врождённых пороков у плода, невынашивания, преждевременных родов. В третьем триместре риски осложнений беременности есть, но они меньше и возникают реже, чем на ранних сроках. Может произойти инфицирование плаценты, что приведёт к плацентарной недостаточности и преждевременным родам, задержке в развитии плода", — сказала Константинова в интервью URA.RU.

По словам врача, беременные находятся в группе риска по свиному гриппу. Большая часть переносит эту болезнь умеренно, но вероятность осложнений вырастает в четыре раза. Поэтому при первых симптомах гриппа при беременности Константинова посоветовала как можно скорее обратиться к врачу, который определит, нужно ли назначать антивирусные препараты. Также она рекомендовала беременным чаще проводить профилактику заболевания: избегать контактов с людьми с гриппоподобными симптомами, чаще мыть руки с мылом, поменьше касаться глаз, носа и рта, а также вакцинироваться.