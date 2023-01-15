Россиян предупредили о пике заболеваемости гриппом В

В конце зимы в России ожидается пик заболеваемости гриппом В. По прогнозам врача клинической лабораторной диагностики Натальи Логачёвой, он будет тяжело протекать из-за традиционного весеннего ослабления иммунитета и продлится до апреля.

"Если вспышка гриппа А приходится на период начала – середины осени, когда население ещё пропитано летними витаминами и летним солнцем, то в феврале и марте у всех будет ослабленный иммунитет", — приводит её слова газета "Известия".

Медик также не исключила, что у заболевшего может быть тяжёлая или осложнённая форма, и призвала не заниматься самолечением. Вместо этого при первых симптомах лучше обратиться к врачу. Всем близким и контактирующим с заражённым рекомендуется в качестве профилактики пропить противовирусные препараты.