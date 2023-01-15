Россиян предупредили о пике заболеваемости гриппом В
Врач Логачёва: В начале февраля ожидается пик заболеваемости гриппом В
В конце зимы в России ожидается пик заболеваемости гриппом В. По прогнозам врача клинической лабораторной диагностики Натальи Логачёвой, он будет тяжело протекать из-за традиционного весеннего ослабления иммунитета и продлится до апреля.
"Если вспышка гриппа А приходится на период начала – середины осени, когда население ещё пропитано летними витаминами и летним солнцем, то в феврале и марте у всех будет ослабленный иммунитет", — приводит её слова газета "Известия".
Медик также не исключила, что у заболевшего может быть тяжёлая или осложнённая форма, и призвала не заниматься самолечением. Вместо этого при первых симптомах лучше обратиться к врачу. Всем близким и контактирующим с заражённым рекомендуется в качестве профилактики пропить противовирусные препараты.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, какой вирус гриппа переносится тяжелее. Стоит отметить, что вред организму наносит любая разновидность гриппа, однако мутационным изменениям чаще всего подвергается вирус типа А. Как объяснили эксперты, наш иммунитет не успевает создать защиту, в результате чего заражение этим штаммом переносится довольно тяжело.
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