Вице-премьер Грузии исключила военную помощь Украине

Грузия не собирается в военном отношении поддерживать Украину, так как не хочет стать участником конфликта. Об этом сказала вице-премьер, министр культуры, спорта и молодёжи Тея Цулукиани.

"Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния (Украине. — Прим. Лайфа). Тем более, насколько я знаю, речь идёт о передаче такого вооружения, которое мы купили", — пояснила она, указывая на ЗРК "Бук".

Политик подчеркнула, что Грузия уже пережила много вооружённых конфликтов и совсем не хочет вновь оказаться в подобной ситуации.