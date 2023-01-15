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15 января, 08:25

Вице-премьер Грузии исключила военную помощь Украине

Вице-премьер Грузии заявила, что страна не окажет военную помощь Украине

Грузия не собирается в военном отношении поддерживать Украину, так как не хочет стать участником конфликта. Об этом сказала вице-премьер, министр культуры, спорта и молодёжи Тея Цулукиани.

"Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния (Украине. — Прим. Лайфа). Тем более, насколько я знаю, речь идёт о передаче такого вооружения, которое мы купили", — пояснила она, указывая на ЗРК "Бук".

Политик подчеркнула, что Грузия уже пережила много вооружённых конфликтов и совсем не хочет вновь оказаться в подобной ситуации.

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Ранее в Минобороны Грузии признались, как страна в 2007 году получила от Украины зенитные ракетные комплексы "Бук", а также объяснили отказ вернуть технику. В оборонном ведомстве опровергли сообщения о том, что ЗРК достались Грузии бесплатно.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Татьяна Миссуми

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