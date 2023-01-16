Французский политик Филиппо назвал бессмысленным отказ от российского газа

Отказ от российского газа и переход к закупкам голубого топлива из Турции не имеют никакого смысла, так как Анкара также получает его от Москвы. Об этом заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Чтобы "обойтись без российского газа", Болгария подписывает соглашение об импорте газа из Турции. Турции, которая получает 45% газа из России!" — написал политик в "Твиттере", указав, что теперь София будет приобретать российский газ гораздо дороже, чем раньше.

Филиппо добавил, что это также относится и к Франции.